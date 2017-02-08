﻿ركلات الترجيح تحبط الثنائي القطري

الدوحة – رويترز: كان الفاصل الزمني دقائق معدودة بين خسارة الجيش والسد القطريين بركلات الترجيح لينتهي مشوارهما سويا ب قبل بلوغ دور المجموعات.

ففي الدور التمهيدي الأخير خسر السد بركلات الترجيح أمام مضيفه الاستقلال الإيراني بعد دقائق قليلة من خروج الجيش أمام ضيفه بونيودكور الأوزبكي بالطريقة ذاتها. وستكتفي قطر بفريقين فقط في دوري الأبطال، هما لخويا والريان. وصمد السد بطل آسيا 1989 و2011 في طهران ليتعادل بدون أهداف بعد وقت إضافي، لكن الحظ عانده في ركلات الترجيح ليخسر 4-3. وسدد ابراهيم ماجد الكرة بعيدا عن إطار المرمى، بينما تصدى حارس الاستقلال لركلة محمد كاسولا، فيما نفذ حسن الهيدوس وتشابي وبغداد بونجاح ثلاث ركلات بنجاح. وقال سعد الشيب حارس السد الذي تصدى لإحدى ركلات الاستقلال: “أشكر اللاعبين على الجهد الكبير المبذول لكن ركلات الترجيح حالت دون تأهلنا.” وعمقت الهزيمة جراح السد الذي تعادل في آخر مبارياته بدوري نجوم قطر 1-1 مع الشحانية المتعثر وطرد ثلاثة من لاعبيه ليتسع الفارق مع المتصدر لخويا إلى خمس نقاط. وأضاف الشيب: “سنطوي صفحة الهزيمة اليوم لنركز في الدوري.” وأهدر الجيش ثلاث ركلات ترجيح بعدما سدد البرازيلي رومارينيو في القائم وتصدى حارس الفريق الأوزبكي لركلتي ساردور رشيدوف ومجدي صديق بينما سجل محمد مثناني هدفا وحيدا لينتصر بونيودكور بنتيجة 3-1. وفشل الجيش بذلك في البناء على انجازه التاريخي في النسخة الماضية من البطولة عندما تأهل للدور قبل النهائي قبل الخروج أمام العين.

وحسم الفتح السعودي تأهله إلى دور المجموعات بفوزه 1-صفر على ضيفه ناساف الأوزبكي بهدف البرتغالي أندريه ألفيس (أوكرا) من ركلة حرة متقنة قبل انتهاء الشوط الأول، ليلتحق بالمجموعة الثانية والتي تضم استقلال الإيراني والجزيرة الإماراتي ولخويا القطري. وأصبح الفتح رابع فريق سعودي ينافس في دوري الأبطال هذا الموسم بجانب الأهلي والهلال والتعاون. وتدارك الفتح، بطل السعودية 2013، بهذا الانتصار اخفاقاته المحلية، إذ يقبع فريق المدرب التونسي فتحي الجبال في المركز 12 حاليا وهو أول مراكز الهبوط في الدوري السعودي. ولم يجد الوحدة الإماراتي صعوبة في بلوغ دور المجموعات بفوزه 3-صفر على ضيفه الوحدات الأردني، ليصعد إلى المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الريان القطري والهلال السعودي وبيروزي الإيراني. ويدين الفريق الإماراتي بالفضل إلى مهاجمه الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي (تيجالي) الذي أحرز هدفين بعدما افتتح زميله أحمد راشد التسجيل مبكرا في الدقيقة الأولى. وكانت أفضل مشاركة للوحدة بدوري الأبطال قبل عشر سنوات عندما بلغ الدور قبل النهائي. وسينتقل الوحدات إلى البطولة الثانية كأس الاتحاد الآسيوي لينافس في مجموعة تضم المحرق البحريني وصحم العماني والنجمة اللبناني. وفي شرق آسيا سجل البرازيلي أوسكار المهاجم السابق لتشلسي هدفا في فوز شنغهاي سيبغ الصيني 3-صفر على سوكوتاي التايلندي ليتأهل لدور المجموعات. وتأهل أولسان الكوري الجنوبي بفوزه بركلات الترجيح على كيتشي من هونغ كونغ. كما تفوق غامبا أوساكا الياباني 3-صفر على جوهور دار التعظيم الماليزي.