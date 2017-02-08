﻿كوبر يطوي سريعاً صفحة الإخفاق الأفريقي مع مصر من أجل حلم المونديال

القاهرة – د ب أ: طوى هيكتور كوبر، مدرب المنتخب المصري، سريعا صفحة كأس أمم أفريقيا، عقب يومين فقط من عودة الفراعنة، بعدما فرطوا في حلم حصد اللقب للمرة الثامنة في تاريخهم.

وسافر إلى الإمارات لمتابعة مباراة الكأس السوبر المصري المرتقبة بين الأهلي والزمالك غدا، استعداد للمرحلة المقبلة، التي ينتظر المنتخب المصري خلالها مواجهات من العيار الثقيل، سواء في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، أو تلك المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون. وكان الاتحاد المصري جدد الثقة في كوبر وجهازه الفني، رغم الهزيمة التي مني بها الفريق في نهائي كأس أمم أفريقيا الأحد الماضي أمام نظيره الكاميروني، والتي أوقفت مسيرة الفراعنة الطويلة الخالية من الهزائم في العرس الأفريقي، وأكدت لعنة المدرب الأرجنتيني في المباريات النهائية. وقال هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري: “كان إنجازا كبيرا، كوبر سيكمل عمله كمدرب للفريق”. وسقط المنتخب المصري الأحد الماضي في نهائي أمم أفريقيا أمام نظيره الكاميروني 1/2، ووضعت الهزيمة نهاية لمسيرة مصر الطويلة الخالية من الهزائم في البطولة الأفريقية، والتي بدأت بعد عام 2004. يذكر أن المنتخب المصري توج باللقب الأفريقي في ثلاث بطولات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، قبل أن يغيب في ثلاث نسخ أخرى لإخفاقه في التأهل. وشكل السقوط أمام الكاميرون حلقة جديدة في سلسلة الهزائم في المباريات النهائية للمدرب الأرجنتيني المخضرم. وتجرع كوبر خلال مشواره التدريبي، الذي يمتد لأكثر من عقدين، الهزيمة في ست مباريات نهائية، وذلك في نهائي كأس أسبانيا 1998 وكأس أبطال الكؤوس 1999 مع مايوركا، ثم في دوري أبطال أوروبا عامي 2000 و2001 مع فالنسيا، وكأس اليونان مع أريس تسالونيكي في 2010 وأخيرا بطولة أفريقيا مع المنتخب المصري. وحصد كوبر المركز الثاني في الدوري الأرجنتيني مع هوراكان عام 1994، ثم مع انتر ميلان في الدوري الإيطالي عام 2003، حيث لم يكسر لعنة المباريات النهائية إلا في ثلاث مناسبات فقط عندما فاز مع لانوس الأرجنتيني بكأس “كونميبول” عام 1996، ثم بالكأس السوبر الأسباني مرتين مع مايوركا وفالنسيا عامي 1998 و1999. وقال كوبر: “خسرت مباراة نهائية أخرى، لا يمكنني أن أقول أنه شعور اعتدت عليه، أنا حزين لأن مصر كانت تحلم بالفوز بهذا الكأس″. وأضاف: “أشعر بالأسف من أجل اللاعبين، أعتقد أننا قمنا بعمل جيد، ولكننا لم نتمكن من منح المصريين السعادة، التي كانوا ينتظرونها”. وحرمت الهزيمة المنتخب المصري من التأهل إلى كأس القارات بروسيا، بيد أن الهدف الأكبر لهذا الفريق هو التأهل إلى مونديال 2018. وتسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الحلم، فقد فازت في مباراتين أمام الكونغو وغانا في المجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية. وأضاف أبو ريدة، قائلا: “نتطلع إلى التأهل إلى مونديال روسيا، وأمامنا رحلة طويلة للتأهل إلى كأس أفريقيا 2019 في الكاميرون”، في إشارة إلى التحديات، التي سيواجهها كوبر في الفترة المقبلة. وساهمت الصحافة الرياضية المصرية في حملة الدعم الموجهة للمدرب الأرجنتيني (61 عاما)، بإشادتها بإنجازات الفريق تحت قيادته. ونال كوبر قسطا كبيرا أيضا من مساندة لاعبي المنتخب المصري، حيث قال المهاجم أحمد حسن، الشهير بـ”كوكا”، والذي يلعب في الدوري البرتغالي: “حقق نجاحا في ما أخفق فيه مدربون آخرون، اللاعبون يحترمونه كثيرا، لم نتأهل إلى كأس أفريقيا طوال سبع سنوات، وعندما تأهلنا وصلنا إلى النهائي، إنه يعمل بجد معنا سواء في التدريبات أو في المباريات”.