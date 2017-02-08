﻿كأس ليبرتادوريس: فريق أرجنتيني يستعير قمصانا وأحذية لخوض مباراة

كيتو – د ب أ: تسبب بعض الوثائق المفقودة الخاصة برحلة الطيران، التي كانت من المفترض أن تقل فريق أتلتيكو توكومان الأرجنتيني إلى العاصمة الإكوادورية كيتو، في وصوله متأخرا لما يقرب من ساعة تقريبا لملعب مباراته مع ناسيونال الإكوادوري في كأس ليبرتادوريس.

وتلقى مشجعو النادي الإكوادوري، بالإضافة إلى ألفين من أنصار أتلتيكو توكومان في الساعة السابعة و15 دقيقة مساء، موعد انطلاق المباراة، نبأ وجود الفريق الأرجنتيني عالقا في مطار مدينة جوياكويل بالإكوادور، بسبب مشاكل في الوثائق الخاصة برحلة الطيران. ورغبة منهم في عدم تأخر الفريق عن اللحاق بمباراته في موعدها، اختار المسؤولون عن بعثة توكومان فريقا مكونا من 16 لاعبا وقاموا بإرساله إلى كيتو على متن رحلة طيران أخرى، بيد أن الفريق الأرجنتيني لم يصل قبل انتهاء مدة التأخير المسموح بها والمنصوص عليها في اللوائح، والتي تمتد 45 دقيقة. ورغم ذلك، قرر مسؤولو اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) مع مسؤولي ناسيونال الإكوادوري منح الفريق الأرجنتيني فرصة أكبر، تفاديا لإلغاء المباراة، وإفساد الأجواء الحماسية التي كانت تعيشها الجماهير، والتي رفضت مغادرة الملعب، رغم تأخر انطلاق المباراة.

ولم تكن هذه العقبة الوحيدة، حيث فجر الفريق الأرجنتيني أزمة جديدة، بعدما ترك زيه الرسمي في أمتعته المشحونة على متن الرحلة الأولى. ونجح مسؤولو الاتحاد الأرجنتيني، الذين كانوا موجودين في ملعب المباراة في حل المشكلة، عن طريق إعطاء لاعبي توكومان القمصان والأحذية الرياضية للمنتخب الأرجنتيني للشباب تحت 20 عاما، الذي كان موجودا في كيتو لخوض بطولة أمريكا الجنوبية للشباب. بالإضافة إلى عرض سخي آخر من ناسيونال، الذي أكد أنه على الاستعداد لمنح لاعبي الفريق الأرجنتيني قمصانه الاحتياطية لإقامة المباراة. وخرجت الحافلة، التي كانت تقل بعثة توكومان من المطار إلى ملعب المباراة في حراسة سيارات الشرطة لتسهيل وصولهم وتفادي إهدار مزيد من الوقت. وتلقى لاعبو توكومان لدى وصولهم ملعب المباراة تصفيقا حارا من جماهيرهم، التي كانت تظن أن المباراة في طريقها للإلغاء. وعلى وجه السرعة، ارتدى لاعبو توكومان قمصان منتخب بلادهم للشباب وبدأوا على الفور عمليات الإحماء، ليخوضوا المباراة بعد ساعة و40 دقيقة من موعدها الأصلي. وفاز أتلتيكو توكومان بالمباراة بهدف نظيف سجله فيرناندو زامبدري في الدقيقة 63 برأسية.