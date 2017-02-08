﻿الدوري الانكليزي: رانييري يثق في قدرة «محاربي» ليستر على تجنب الهبوط

لندن – رويترز: أكد كلاوديو رانييري مدرب ليستر ثقته في “محاربي” فريقه على إنهاء سلسلة من النتائج السيئة والبقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز رغم الفوز مرتين فقط في آخر 15 مباراة.

وبعد إحراز اللقب بشكل مفاجئ الموسم الماضي، واصل ليستر مخالفة التوقعات هذا الموسم لكن بشكل سلبي هذه المرة، ويحتل المركز 16 وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط بعد 24 جولة. وقال رانييري: “عندما لا تفوز تفتقد الثقة وهذا طبيعي لكن لحسن الحظ فهؤلاء اللاعبون محاربون. إنهم اعتادوا على القتال واعتادوا على الوجود في مثل هذا الموقف.” وأعلن ليستر دعمه لرانييري أمس الأول، وقال إن المدرب الذي يتعرض للضغط سيحصل على فرصة لإحداث انتفاضة بالمباريات المقبلة. وقال رانييري: “لقد مروا بظروف جيدة وظروف سيئة أيضا ولذلك سأبقى مع هؤلاء المحاربين الذين هم على دراية بالمشكلة.” وفند رانييري تكهنات بأن لاعبيه فقدوا الثقة في أساليبه. وقال: “لم أقم بأي تغييرات جديدة. سنلعب منذ الآن بطريقة 4-4-2. قمت هذا العام بتغيير الأسلوب الخططي بعض الشيء لأنه عندما لا تسير الأمور بشكل جيد يجب البحث عن حل.”