﻿الدوري الفرنسي: موناكو يعزز صدارته وسان جيرمان يواصل المطاردة

باريس – د ب أ: عزز موناكو موقعه في صدارة الدوري الفرنسي بعد فوزه على مضيفه مونبلييه 2/1 في المرحلة الرابعة والعشرين. وواصل باريس سان جيرمان حامل اللقب مزاحمته لموناكو على الصدارة وفاز على ضيفه ليل 2/1 .واكتسح بوردو مضيفه كان 4/صفر.

وعلى ملعب “لا موسون” تقدم البولندي كاميل غليك بهدف لموناكو في الدقيقة 16 ثم أضاف كيليان مبابي لوتين الهدف الثاني في الدقيقة 20 .وتكفل المدافع البرازيلي فيتورينو هيلتون بتسجيل الهدف الوحيد لمونبلييه في الدقيقة 47 .وأنهى موناكو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه جيميرسون في الدقيقة 88 لحصوله على الإنذار الثاني. والفوز رفع رصيد موناكو في الصدارة إلى 55 نقطة وتجمد رصيد مونبلييه عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر. وعلى ملعب “حديقة الأمراء”، تقدم المهاجم الأوروغواني إدينسون كافاني بهدف لسان جيرمان في الدقيقة 70 ولكن نيكولاس دي بريفيل أدرك التعادل لليل قبل أربع دقائق من النهاية. وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع أن ينتهي اللقاء بالتعادل، خطف البرازيلي لوكاس مورا هدف الفوز لسان جيرمان في الدقيقة 92 .ليرتفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف موناكو المتصدر، وتجمد رصيد ليل عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.