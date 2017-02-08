﻿الدوري الايطالي: روما يقسو على فيورنتينا برباعية ويواصل الضغط على يوفنتوس

روما – رويترز: سحق روما منافسه فيورنتينا برباعية بدون رد في الدوري الايطالي بأهداف ايدن دجيكو (ثنائية) وفيدريكو فازيو وراديا ناينغولان ليواصل مسيرته المثالية على أرضه ويشدد الخناق أكثر على يوفنتوس المتصدر.

وسجل دجيكو هدفه الـ16 هذا الموسم بعدما حصل على تمريرة رائعة من دانييلي دي روسي في الدقيقة 39 واستقبل الكرة على صدره وسدد في مرمى حارس فيورنتينا. وتألق دي روسي مجددا في الدقيقة 58 عندما سدد ركلة حرة قابلها فازيو بالرأس لتدخل الشباك بعدما ارتطمت بالقائم. واستغل ناينغولان ارتباكا في دفاع فيورنتينا ليودع الكرة الشباك مستفيدا من تمريرة كيفن ستروتمان في الدقيقة 75. وأكمل دجيكو الرباعية بعد ثماني دقائق أخرى بعدما استفاد من خطأ فادح لدافيد استوري مدافع فيورنتينا ليحطم روما رقما قياسيا في تاريخ النادي في عدد مرات الفوز المتتالي على أرضه في دوري الاضواء (14 مرة) ويصعد للمركز الثاني برصيد 50 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن يوفنتوس الذي سيواجه مضيفه كروتوني المتعثر. ولم يخسر فيورنتينا في مبارياته الخمس السابقة في الدوري قبل رحلته الى الملعب الاولمبي، لكنه تراجع الان الى المركز الثامن برصيد 37 نقطة.