﻿البايرن متعجب من توقيت إعلان لام اعتزاله!

برلين – رويترز: قال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ إن متصدر الدوري الألماني تفاجأ من توقيت إعلان قائده فيليب لام الاعتزال بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن المدافع البالغ 33 عاما، الذي قاد ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014، أنه سيعتزل قبل عام واحد من نهاية عقده الذي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل. وأعلن لام قراره بعد فوز البايرن على فولفسبورغ في دور الـ16 بالكأس، وقال أيضا إنه أخطر النادي بأنه لن يتولى منصب المدير الرياضي. وقبل دقائق من هذا الإعلان قال أولي هونيس رئيس البايرن بأنه لا يعرف أي شيء بشأن اعتزال لام وإن أي إعلان بهذا الخصوص سيكون مشتركا مع النادي. وقال رومينيغه: “تفاجأ بايرن ميونيخ بتصرفات فيليب لام ومستشاره.” وأضاف: “حتى الأمس كنا نتوقع إصدار بيان مشترك من فيليب لام وبايرن ميونيخ.” وتابع: “أجرينا أنا وأولي هونيس مباحثات صادقة ومكثفة في الشهور الأخيرة مع فيليب بشأن احتمالية توليه دورا في إدارة نادينا.” وأردف: “أخطرنا الأسبوع الماضي بأنه غير قادر حاليا على تولي منصب المدير الرياضي وأنه يريد إنهاء عقده مبكرا.” ولام من بين أكثر اللاعبين الألمان نجاحا عبر العصور، اذ فاز بكل بطولة ممكنة مع ناديه ومنتخب بلاده، وتتضمن حصيلته سبعة ألقاب في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم. وأمضى لام أغلب فترات مسيرته في بايرن ميونيخ بعدما نشأ في أكاديميته. وكان من أفضل اللاعبين في مركزه في العالم في أغلب مسيرته وتحول إلى لاعب وسط في أحيان كثيرة خلال المواسم القليلة الماضية. وقال رومينيغه: “نريد توضيح أن أبواب البايرن ستبقى مفتوحة أمام فيليب”.