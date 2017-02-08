﻿أم بديلة من نوع آخر لصغار نمور في الهند

نيودلهي – أ ف ب: من أجل انقاذ ثلاثة صـــغار نمور نفقت والدتها مصعوقة بالتيار الكـــهربائي، لجأت حديقة حيوانات في وســط الهند الى نمر بلاستيكي جهـــز بزجـــاجات تحوي الحليب على ما قال احد المسؤولين فيه.

وقد نفقت الام الشهر الماضي فوضع حراس محمية باندافغار في ولاية ماديا برادش صغارها الثلاثة في غرفة مزينة بطريقة تحاكي موطن هذه الحيوانات الطبيعي.

واوضح مريدول باتاك احد مسؤولي المحمية لوكالة فرانس برس «حاولنا ان نقدم لها حليب الماعز اولاً الا انها كانت ترفض التواصل مع البشر. ورفضت اخذ زجاجات الحليب».

واضاف «الان باتت تتغذى بواسطة حلمات اصطناعية جهز بها نمر بلاستيكي منذ ستة ايام. وقد زادت طاقتها منذ عاودت الاكل». ومن اجل جعل النمر البلاستيكي اكثر محاكاة للواقع فركه المعالجون ببراز النمرة النافقة وبالعشب.

وقد عثر على صغار النمر في حالة حرجة وهي تعاني من التجفاف بعيد العثور على جيفة الام. ويرجح ان تكون الام نفقت باحتكاكها بسياج كهربائي. وتضم الهند اكثر من نصف النمور في العالم. ويقدر عددها في المحميات ب2200 نمر على ما اظهر الاحصاء الاخير في العام 2014.