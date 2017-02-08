﻿علماء يابانيون يكتشفون آلية لوقف نزيف المخ المميت

طوكيو ـ د ب أ: ذكر علماء يابانيون أنهم اكتشفوا آلية، يمكن أن تعرقل زيادة نزيف المخ المميت، طبقاً لما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أمس الاربعاء. ومن المتوقع أن يمهد البحث الطريق لتطوير أدوية، تمنع تمدد الاوعية الدموية الدماغية. وهي عبارة عن تمدد في شرايين المخ، والتي يمكن أن تنفجر، إذا تركت بدون علاج.

وغالباً ما يكون التمزق، المعروف باسم «نزف تحت العنكبوتية» مميتاً. وأجرى العلماء في جامعة كيوتو دراسة على فئران لديها تمدد في الاوعية الدموية للدماغ، لتحديد ما إذا كان المرض قد تطور أم لا. وذكروا أنهم توصلوا إلى أن الالتهاب في شرايين الدماغ المتورمة، يتفاقم من خلال بروتين يعرف باسم «إي.بي2.».