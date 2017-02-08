﻿معرض يغطي خمسة قرون من حياة الروبوتات في لندن

لندن – أ ف ب: يظهر معرض في متحف العلوم في لندن ان الانسان بدأ يصنع روبوتات تشبهه منذ 500 عام. فمن الراهب في القرن السادس عشر القادر على الصلاة والمشي رافعا الصليب الذي انجزه فيليبي الثاني ملك اسبانيا الى الروبوت الذي يستشهد بشكسبير، يكشف 100 نموذج من هذه الروبوتات في معرض يستمر حتى الثالث من ايلول/سبتمبر المقبل، طموحات مصمميها وخوفهم. وقال المفوض الرئيسي للمعرض بن راسل لوكالة فرانس برس «في خيال غالبية الاشخاص تحل الروبوتات على الارض وتدمر العالم وتقوم باستعبادنا. من خلال نظرة اوسع يمكننا ان ندرك ان الخوف من الروبوتات تعود الى فترة طويلة جدا». وباتت الاتممة اليوم محور نقاش عام لانها قد تسبب خسارة البشر لوظائفهم.

فقد اعتبر تقرير لمجموعة البحث البريطانية «ريفورم» خلال الاسبوع الحالي ان 250 الف وظيفة رسمية ستفقد لتتولاها روبوتات في العقد المقبل. وقد اقترح المرشح الاشتراكي للرئاسة الفرنسية بونوا امون فرض ضريبة على الروبوتات التي تقوم بوظيفة كانت مخصصة للبشر.