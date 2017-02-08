﻿مطعم نيويوركي يستخدم فواتيره للاحتجاج على سياسة ترامب

نيويورك – أ ف ب: في خضم حملات التنديد الكثيرة بمرسوم الرئيس الامريكي دونالد ترامب المتعلق بالهجرة، قرر مطعم في نيويورك ابداء اعتراضه بطريقة مبتكرة عبر نشر رسائل مؤيدة للمهاجرين الذين صنعوا امجاد امريكا.

مطعم «كيويانا» في بروكلين المتخصص في الاطباق النيوزيلندية، معروف اصلاً بفضل شهرة الطاهي المسؤول عنه مارك سيمنز احد ابرز وجوه برنامج تلفزيون الواقع «توب شيف».

غير أن الرسالة التي قرر طبعها على فواتير المطعم قد تزيد شهرته: اذ يمكن قراءة عبارة «المهاجرون يصنعون عظمة امريكا (هم ايضاً من حضروا طبقكم وتولوا خدمتكم اليوم)»، في تحوير للشعار المعروف خلال حملة دونالد ترامب. وقد انتشر الخبر في شأن هذه الخطوة بفعل تغريدة نشرتها صحافية في محطة «ان بي سي» كانت تتناول الطعام في هذا المطعم الاحد، مرفقة اياها بصورة عن الفاتورة. وبعد 48 ساعة، حققت الصورة انتشاراً كبيراً مع 100 ألف اعادة تغريدة وفق مجلة «فورتشن». وقد اعترضت مطاعم اخرى في نيويورك لا تستطيع بأكثريتها العمل من دون الاستعانة بمهاجرين، على مرسوم ترامب. ويحظر المرسوم دخول رعايا سبع دول ذات غالبية سكانية مسلمة الولايات المتحدة لفترة ثلاثة اشهر كما يمنع دخول اللاجئين من كل الجنسيات لاربعة اشهر. وقد تم تعليق العمل بهذا المرسوم من جانب قاض فدرالي.