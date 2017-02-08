﻿عُمان تمنح الجراح المصري مجدي يعقوب وسام السُلطان قابوس

القاهرة ـ محمد محمود: منحت سلطنة عُمان، أمس الأربعاء، وسام السُلطان قابوس بن سعيد من الدرجة الأولى للجراح المصري، مجدي حبيب يعقوب؛ تقديرًا لمكانته العلمية ومبادراته الإنسانية على المستوى العالمي.

وقالت السفارة العمانية، في بيان لها ، إن «وزير ديوان البلاط السلطاني، خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي قام بتسليم البروفيسور المصري مجدي يعقوب الوسام تقديرًا لمكانته العلمية ومبادراته الإنسانية على المستوى العالمي»، من دون تفاصيل إضافية عن مكان التسليم. يذكر أن جراح القلب العالمي البروفيسور مجدي يعقوب مشرف على جمعية «سلسلة الأمل»، التي اختارت المركز الوطني لطب وجراحة القلب في سلطنة عمان كأحد المراكز العالمية التي تجرى فيها عمليات قلب تطوعية للأطفال الذين يعانون من تشوهات خلقية في القلب.

ومجدي يعقوب بروفيسور مصري بريطاني وجراح قلب بارز من مواليد عام 1935 لعائلة قبطية أرثوذكسية تتحدر أصولها من المنيا (وسط مصر). درس الطب بجامعة القاهرة وتعلم في شيكاغو ثم انتقل إلى بريطانيا في عام 1962.

منحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس في عام 1966. كما حصل على جائزة فخر بريطانيا في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 التي تمنح للأشخاص الذين ساهموا بأشكال مختلفة من الشجاعة والعطاء أو ممن ساهم في التنمية الاجتماعية والمحلية.

وفي 2009 استقر يعقوب بالقاهرة، وقام بإنشاء مركز لعمليات القلب في مدينة أسوان (جنوب) بأحدث التقنيات الطبية الحديثة لعلاج المرضى بالمجان. وحصل على وسام قلادة النيل العظمى من الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011. (الأناضول)