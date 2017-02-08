كندا تعبر عن قلقها الشديد من تحرك إسرائيل لتقنين المستوطنات

أوتاوا ـ رويترز: قالت وزير الخارجية الكندية كريستيا فريلاند الأربعاء إن كندا قلقة للغاية من تحرك إسرائيل لتقنين آلاف المنازل الاستيطانية على أراض للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

والحكومة الليبرالية بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو والتي تولت السلطة في أواخر 2015 أكثر استعدادا لانتقاد إسرائيل من سابقتها المحافظة التي تبنت سياسة مؤيدة لإسرائيل بقوة.

وأقر البرلمان الإسرائيلي يوم الاثنين تشريعا يقنن بأثر رجعي منازل بنيت على أراض فلسطينية مملوكة لأفراد فيما أثار انتقادات دولية واسعة النطاق.

وقالت فريلاند للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف “كندا قلقة للغاية… ونحن نود التأكيد على أن هذا التوسع في المستوطنات غير قانوني بموجب القانون الدولي.”

وأضافت أن كندا تدعو جميع الأطراف للامتناع عن التحركات الأحادية التي قد تسبب آثارا سلبية.

وطالما أيدت أوتاوا حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.