شهيدان فلسطينيان في غارة إسرائيلية على نفق بين غزة ومصر

غزة- أ ف ب- استشهد فلسطينيان واصيب خمسة آخرون بجروح في غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر الخميس نفقا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، كما افادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس وشهود عيان.

وقال اشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس “استشهد حسام الصوفي (24 عاما) ومحمد الاقرع (38 عاما) واصيب خمسة اخرون بجروح مختلفة في قصف اسرائيلي على الحدود الفلسطينية-المصرية”.

من جهتهم افاد شهود عيان فرانس برس أن الغارة استهدفت نفقا على الحدود بين القطاع المحاصر ومصر.

وقال أحد الشهود إن طائرة إسرائيلية اطلقت صاروخا على مدخل النفق في الجانب المصري ما اسفر عن وقوع ضحايا من العمال الفلسطينيين في داخل النفق.

ولم يتسن الحصول على تأكيد من الجيش الإسرائيلي حول الغارة التي جاءت بعد ساعات من اطلاق عدة صواريخ من سيناء على منتجع ايلات البحري في جنوب إسرائيل.

وليل الاربعاء اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صواريخ عدة اطلقت من شبه الجزيرة المصرية على المنتجع في جنوب إسرائيل من دون أن تسفر عن سقوط جرحى.

وقالت متحدثة باسم الجيش إن “بعضا من هذه الصواريخ تم تدميره في الجو بواسطة بطاريلى المنظومة الدفاعية الاسرائيلية لاعتراض الصواريخ.

من جهته قال مسؤول في بلدية ايلات للاذاعة العامة إن القبة الحديدية اعترضت ثلاثة صواريخ في الجو، في حين انفجر صاروخ رابع خارج المدينة.

وتشهد سيناء معارك دامية بين قوات الشرطة والجيش من جهة وعناصر تنظيم ولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وفي تموز/ يوليو 2015 سقطت في جنوب اسرائيل صواريخ اطلقت من شبه الجزيرة المصرية ولكنها لم تسفر عن اصابات، في هجوم تبناه يومها تنظيم ولاية سيناء.