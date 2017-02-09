الشيوخ الأمريكي يثبت جيف سيشنز وزيراً للعدل

واشنطن- الاناضول- تمكن الاعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي ليلة الأربعاء/الخميس، من تثبيت مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصب وزير العدل، السيناتور الجمهوري عن ولاية آلاباما جيف سيشنز.

واستطاع سيشنز، 70 عاماً، انتزاع موافقة 52 عضواً ومعارضة 47، وعدم تصويت واحد هو المرشح نفسه.

ترشيح السيناتور الجمهوري عن ولاية الاباما، شهد معارضة شديدة من زملائه الديمقراطيين في المجلس بعد محاولاتهم المستمرة بتعطيل التصويت على تثبيته.

سيشنز، كان اول عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يتقدم لتأييد مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة وقتها ومن اصبح لاحقاً رئيساً للبلاد، دونالد ترامب.

ويواجه وزير العدل الجديد للإدارة الأمريكية تحديات صعبة بينها دعم وتطبيق الأمر التنفيذي لترمب والذي يمنع بموجبه دخول المسلمين من 7 دول للولايات المتحدة والذي تم تعطيله مؤقتاً من قبل المحكمة الفيدرالية بولاية واشنطن، ويتم النظر في اهليته بمحكمة الاستئناف بولاية كاليفورنيا.