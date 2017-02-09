ترامب يتطلع إلى “علاقة بناءة” مع بكين في خطاب بعثه إلى نظيره الصيني

واشنطن- د ب أ- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتطلع إلى “علاقات بناءة” مع الصين، وذلك في خطاب أرسله إلى نظيره الصيني شي جين بينج، بحسب ما ذكره البيت الأبيض مساء الأربعاء.

وشكر ترامب نظيره الصيني في الخطاب على تهنئته له بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، وفقا للبيان.

وأوضح البيان أن ترامب أعرب عن تطلعه لـ “علاقة بناءة تفيد كلا من الولايات المتحدة والصين”.

يذكر أن ترامب لم يتحدث هاتفيا حتى الآن مع الرئيس الصيني رغم قيامه بالاتصال بعدد من قادة العالم الآخرين منذ تنصيبه.

وتوترت علاقة ترامب مع الصين منذ تنصيبه في كانون ثان/ يناير، حيث اتهمها الرئيس الأمريكي بمحاولة التلاعب في قيمة عملتها وهدد بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية.