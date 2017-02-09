البنتاغون: مقتل إرهابي القاعدة “أبو هاني المصري” في غارة أمريكية على سوريا

واشنطن- د ب أ- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) الأربعاء إن “أبو هاني المصري” القيادي في تنظيم القاعدة قتل في غارتين جويتين دقيقتين في سوريا.

وقال المتحدث باسم الوزارة جيف ديفيس في بيان إن غارتين تم تنفيذهما بالقرب من إدلب في 3 و 4 شباط/ فبراير أسفرا عن مقتل 11 من عناصر تنظيم القاعدة بشكل إجمالي.

وأوضح ديفيس في بيانه أن المصري تجمعه علاقات بقادة تنظيم القاعدة من بينهم أيمن الظواهري وزعيم التنظيم الراحل أسامة بن لادن.

وأشرف المصري على إنشاء وتشغيل معسكرات تدريب عدة للقاعدة في أفغانستان خلال الثمانينيات والتسعينيات، كما أنه واحد من مؤسسي جماعة الجهاد الإسلامي المصرية، وهي أول جماعة سنية استخدمت الانتحاريين في شن هجمات إرهابية، بحسب ديفيس.

وقال ديفيس إن الغارة التي تم تنفيذها في 3 شباط/ فبراير قتلت 10 إرهابيين في مبنى تستخدمه القاعدة للاجتماعات.

وأضاف: “تلك الضربات تعطل قدرة القاعدة على التخطيط لتنفيذ هجمات خارجية تستهدف الولايات المتحدة ومصالحنا في جميع أنحاء العالم”.