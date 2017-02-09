وزير الخارجية البريطاني يتخلى عن جنسيته الامريكية

لندن- أ ف ب- اعلنت وزارة الخزانة الامريكية الاربعاء ان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون تخلى عن جنسيته الامريكية.

ونشرت الوزارة قائمة باسماء الاشخاص الذين تخلوا عن جنسيتهم الامريكية في الربع الاخير من العام 2016 ومن بينهم الكسندر بوريس جونسون المولود في نيويورك في 1964.

وفي لندن اكدت وزارة الخارجية أن جونسون تخلى عن جنسيته الامريكية في مطلع 2016 ولكن انتهاء الاجراءات الرسمية لاسقاط الجنسية عنه استغرق وقتا.

وجونسون الذي كان رئيسا لبلدية لندن كان يحمل الجنسيتين البريطانية والامريكية وقد اعلن في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز في 2015 رغبته بالتخلي عن جنسيته الامريكية التي قال ان اكتسابه اياها هو نتيجة “حادث ولادة” كونه ولد في الولايات المتحدة.

وقال يومها “اعتقد انني ساقوم على الارجح بهذا التغيير لان التزامي كان على الدوام وسيبقى دوما تجاه بريطانيا”.

وفسر تصريحه هذا على انه يطمح لان يصبح يوما ما رئيسا للوزراء، علما بأن القانون لا يمنع مزدوجي الجنسية من تبوؤ رئاسة الوزراء.

كما أن تخليه عن جنسيته الامريكية يعفيه من دفع ضرائب في الولايات المتحدة لان القانون الامريكي يجبر كل المواطنين، حتى من لا يقيمون منهم في الولايات المتحدة، على التصريح عن مداخيلهم لدائرة الضرائب الأمريكية.