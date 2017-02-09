إسرائيل تقصف موقعا للجيش السوري في الجولان ردا على سقوط قذيفة دبابة

القدس المحتلة- أ ف ب- اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انه قصف مساء الاربعاء موقعا للجيش السوري في هضبة الجولان ردا على سقوط قذيفة دبابة في الشطر الذي تحتله الدولة العبرية من الهضبة السورية.

واوضحت المصادر العسكرية أن القذيفة التي سقطت في الشطر المحتل من الجولان هي على الارجح طلقة طائشة اطلقت خلال المعارك الدائرة في سوريا بين قوات النظام والمعارضة المسلحة.

واضافت ان جيش الاحتلال الاسرائيلي رد على القذيفة باستهداف “موقع لنظام” الرئيس بشار الأسد في الشطر غير المحتل من الجولان.

وتشن إسرائيل هجمات ضد أهداف عسكرية للجيش السوري في حال سقوط أي قذيفة على القسم المحتل من هضبة الجولان. وتحمل المسؤولية للجيش السوري بغض النظر عن المصدر.

ولا تزال اسرائيل وسوريا رسميا في حالة حرب.

ومنذ حرب حزيران/ يونيو 1967، تحتل الدولة العبرية حوالى 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية (شمال شرق) اعلنت ضمها في 1981 من دون ان يعترف المجتمع الدولي بذلك. ولا تزال حوالى 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.