البحرين تعلن احباط عملية هروب سجناء فارين إلى إيران

دبي- أ ف ب- اعلنت وزارة الداخلية البحرينية انها احبطت فجر الخميس عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا “ارهابية” إلى إيران عبر قارب.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية “تمكنت القوات الامنية في عملية مشتركة، فجر اليوم (الخميس)، من احباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية”.

واضافت ان هؤلاء حاولوا “استخدام قارب، كان متجها الى ايران”، من دون أن تحدد عددهم.

واوضحت أن المطلوبين سبق وان فروا من سجن جو (جنوب) في المملكة الخليجية خلال هجوم تعرض له السجن في الاول من كانون الثاني/ يناير الماضي ونجم عنه ايضا مقتل شرطي بحريني.

وكانت وزارة الداخلية اعلنت عقب الهجوم أن بين أربعة وخمسة مسلحين ينتمون الى “مجموعة ارهابية” ويحملون بنادق آلية ومسدسات، شنوا الهجوم على السجن ما اسفر عن فرار عشرة سجناء، سبعة منهم حكم عليهم بالمؤبد وثلاثة صدرت بحقهم احكام قاسية بتهمة القيام ب”اعمال ارهابية”.

ويضم سجن جو الكثير من البحرينيين الشيعة المدانين او الذين يحاكمون بتهم التورط في أعمال عنف.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، فر 17 سجينا من سجن اخر في البحرين في شرق المنامة واعلنت السلطات بعدها انها تمكنت سريعا من القبض على معظم الفارين.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/ فبراير 2011 في خضم احداث “الربيع العربي”، قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة منذ قمع الحركة الاحتجاجية ضد نظام الحكم الذي تقوده اسرة آل خليفة.

وتشهد العلاقات بين البحرين وايران توترا على خلفية الاتهامات التي توجهها المنامة ودول الخليج الى طهران بالتدخل في شؤون المملكة.