المغني زين مالك يدافع عن صديقته عارضة الأزياء جيجي حديد بعد فيديو “كعكة بوذا” المثير للجدل

لندن ـ دافع المغني زين مالك عن صديقته عارضة الأزياء جيجي حديد بعدما نشرت شقيقتها بيلا مقطع فيديو عنها على سناب شات.

وفي الفيديو، تظهر جيجي وهي تمسك كعكة على شكل بوذا وتنظر إليها وهي تُضيّق عينيها وتبتسم، غير أن بيلا حذفت الفيديو بعدما وصف متابعون حديد بأنها “عنصرية” ضد الآسيويين.

لكن الفيديو لا يزال متداولا على نطاق واسع على الإنترنت.

وسلط نقادٌ الضوء على أصول زين الآسيوية، وهو ما اضطره إلى الدفاع عنها.

وفي معرض رده على أسئلة معجبيه حول رأيه عن الفيديو، قال زين: “ثقوا في كلامي.. إنها تحب الآسيويين”. حسب ما نشرت “بي بي سي”.

واختيرت جيجي حديد أفضل عارضة أزياء دولية خلال حفل توزيع جوائز الموضة لعام 2016 في ديسمبر/ كان الأول الماضي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها حديد لانتقادات من متابعيها.

فبعد مشاركتها في تقديم حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية العام الماضي، اضطرت حديد للاعتذار بسبب تعرضها لميلانيا ترامب، قبل أن تصبح السيدة الأولى للبيت الأبيض.

وقلدت عارضة الأزياء اللهجة الأوروبية لميلانيا، وأشارت إلى المزاعم بشأن سرقتها خطابا كانت قد ألقته ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، في مناسبة سابقة.