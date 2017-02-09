استرالية تعرض زوجها للبيع عبر “فيسبوك”

كانبرا ـ قامت سيدة استرالية بعرض زوجها للبيع عبر “فيسبوك،” بسعر زهيد لمهام محدودة. وعرضت باتريكا ويلسون من أستراليا زوجها للبيع بـ35 $ على موقع “الفيسبوك”، وأوضحت في لقاء معها من خلال موقع “ياهو” انها قامت بانشاء صفحة خاصة به للبيع والشراء وكان عنوانها “زوجي للبيع″.

وقالت انها لم تقم بذلك كيداً من زوجها لخيانته اذ انها تحبه جداً، بل بسبب عدم تمكنّ زوجها من ايجاد وظيفة أو عمل يكسبه بعض الاموال، فقامت هي بانشاء الصفحة وكتبت مهارات زوجها في “اصلاح كل الأجهزة المنزلية، والعمل في تقطيع الخشب واصلاح كهرباء المنزل” وغيرها.

والغريب انها لاقت العديد من الطلبات والتي، على حدّ قولها، لم تتوقف منذ انشائها للصفحة.