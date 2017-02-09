6 الاف دولار غرامة بسبب سلفي مع قرش

برازيليا ـ فرضت السلطات البرازيلية غرامة على سيدة 6 الاف دولار بعد ان حاولت التقاط صورة سلفي مع قرش باحد المحميات.

وتفصيلا، وقع الحادث حينما حاولت السيدة إمساك قرش من فصيلة الأنف السوداء لالتقاط صورة معه، إلا أن الأخير أفلت نفسه بعضها في أصابعها، في الوقت الذي كان يحاول رفيقها مساعدتها دون التوقف عن التصوير.

وانتهى الأمر بفرض غرامة قوية على السيدة التي حجزت في المستشفى وقطبت أصابعها بأربع غرز نتيجة لعضة القرش. يشار إلى أن قرش (الأنف السوداء) مهدد بالانقراض ودائما ما يعتاد على السباحة بالمناطق غير العميقة.