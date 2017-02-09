العراق: العثور على مقبرتين تضمان رفاتا لأشخاص أعدمهم تنظيم الدولة في الرطبة

القاهرة- د ب أ- أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية الخميس بأن قوة أمنية عثرت على مقبرتين تضمان رفاتا لأشخاص أعدمهم تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في قضاء الرطبة غربي الرمادي.

ونقل موقع “السومرية نيوز″ عن المصدر القول إن “قوة من الفرقة الأولى من الجيش العراقي تمكنت، اليوم، من العثور على مقبرتين تضمان رفاتا لمجهولين أعدموا من قبل تنظيم داعش في منطقة الطمر الصحي خلف الحي العسكري لقضاء الرطبة (310 كلم غرب الرمادي)”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “فريقا من الطب العدلي سيأتي لفتح المقبرة لغرض التعرف على هويات أصحاب الرفات”.