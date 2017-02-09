مقتل القيادي في تنظيم الدولة “أبو علي الكردي” شمالي العراق

أربيل- الأناضول- أعلن مجلس أمن الإقليم الكردي، شمالي العراق (حكومي)، عن مقتل أحد القياديين الأكراد في تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، مع أربعة مساعدين له إثر غارة جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي في الموصل شمالي العراق.

وذكر بيان لمجلس أمن الإقليم الكردي، وصل الأناضول نسخة منه، أن “قيادي كردي آخر قتل في صفوف داعش، يدعى “وليد سرحان الكردي”، المعروف باسم “أبو علي الكردي”.

وأوضح البيان، أن “المدعو (أبو علي) كان مسؤولاً شرعياً لداعش، قتل في الساعة الرابعة، من مساء الأربعاء، في منطقة تلكيف، وكان من سكان حي صدام في الموصل”.

وأضاف البيان، أن “القيادي الكردي قتل مع أربعة مساعدين له في حي الزنجيلي (في الجانب الغربي) من الموصل، إثر استهدافه طائرات التحالف الدولي”.

وتتهيأ القوات العراقية لشّن عملية عسكرية لاستعادة الجانب الغربي للمدينة الذي يعّد المعقل الرئيس لمسلحي التنظيم.