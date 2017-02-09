اطلاق سراح مدافع عن حقوق الانسان في السعودية

دبي- أ ف ب- أعلنت منظمة حقوقية خليجية الخميس أن السلطات السعودية اطلقت سراح مدافع عن حقوق الانسان نشر على حسابه في تويتر صورة دينية لميلاد المسيح في كانون الاول/ ديسمبر الماضي.

وقال “مركز الخليج لحقوق الانسان” في بيان انه تم في الاول من شباط/ فبراير الافراج عن احمد المشيخص، المؤسس المشارك لمركز العدالة لحقوق الانسان في السعودية، من سجن القطيف حيث تتمركز الاقلية الشيعية.

واضاف انه لم توجه اي تهم الى المشيخص الذي تم توقيفه في الخامس من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، لكنه معرض للمساءلة “في أي وقت”.

والمشيخص سبق ان نشر صورا للزعيم الجنوب افريقي الراحل نيلسون مانديلا والقائد الثوري ارنستو تشي غيفارا على حسابه في تويتر. كما انه نشر صورة دينية لميلاد المسيح في كانون الاول/ ديسمبر الماضي.

ويحظر في المملكة المسلمة ممارسة اية ديانة اخرى.

وكانت السلطات السعودية اوقفت ايضا في الثامن من كانون الثاني/ يناير المدافع عن حقوق الانسان عصام كوشك الذي يقدم نفسه في حسابه في تويتر على انه مدافع عن حقوق الانسان وينشر تقارير من الصحافة الغربية حول السعودية وبيانات جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية المحظورة في المملكة المحافظة.

وطالب المركز الحقوقي بالافراج عن كوشك.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ان توقيف المدافعين عن حقوق الانسان جاء في اطار حملة تشنها سلطات المملكة المحافظة.