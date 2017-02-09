معارضون سوريون مدعومون من تركيا يهاجمون مواقع للدولة الإسلامية في الباب

عمان – رويترز – استأنف مقاتلون من المعارضة السورية مدعومون من تركيا، هجوماً كبيراً داخل مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية الخميس، بعد يوم من اختراقهم دفاعات التنظيم في معقلهم الباقي في محافظة حلب.

وقال أحد قادة المعارضة من قوات درع الفرات إن مقاتلين من الجيش السوري الحر يعملون مع قادة أتراك يتقدمون من منطقة قرب البوابات الغربية للمدينة التي اقتحموها أمس.

وقال قائد أحد الفصائل الرئيسية بالجيش السوري الحر التي تقاتل في الباب والذي طلب عدم نشر اسمه “المعارك بدأت قبل قليل لاستكمال ما بدأ بالأمس.”

وأضاف إن القوات في شمال شرقي الباب انتزعت السيطرة على قريتين رئيسيتين كانت أخرجت منهما مرارا في معارك سابقة بسبب هجمات انتحارية متعاقبة.

وقال الجيش التركي اليوم الخميس إنه قتل 44 متشددا في هجمات بالمدفعية وهجمات جوية واشتباكات في شمال سوريا.