ثلاثة قتلى بينهم طفلة في قصف لفصائل سورية معارضة على مركز للهلال الاحمر في حلب

بيروت - أ ف ب – أطلق مقاتلون من المعارضة السورية عدداً من القذائف على حي في مدينة حلب، سقطت واحدة منها على مركز لتوزيع المساعدات تابع للهلال الاحمر السوري، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى بينهم طفلة ومتطوع، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الاحمر وجمعية الهلال الأحمر السورية مقتل المتطوع في قصف طال حي الحمدانية الواقع جنوب حلب التي استعادت القوات الموالية للنظام السوري السيطرة عليها بالكامل اواخر العام الماضي.

واضافت المنظمتان ان القصف يوم الاربعاء ادى إلى اصابة سبعة متطوعين وموظفين، ثلاثة منهم حالتهم حرجة.

وذكر المرصد ان بين القتلى سيدة وطفلة كانتا تتلقيان المساعدة في المركز في حين جرح عدد آخر.

واستعادت قوات النظام السوري مدينة حلب في كانون الاول/ديسمبر من العام الماضي بعد شهور من الحصار والقتال بين الطرفين.

وفي حلب ايضاً، قتل خمسة أطفال الاربعاء جراء انفجار ألغام في حي بستان القصر، وفقاً للمصدر ذاته.

وعاد بعض السكان الذين فروا من القتال في احياء حلب الشرقية التي كانت تحت سيطرة قوات المعارضة، مثل بستان القصر، بعدما استعادت قوات النظام السيطرة عليها حيث قامت بعمليات تمشيط وازالة الالغام.

وأدى القصف الدامي للقوات الموالية للنظام إلى تدمير احياء حلب الشرقية بشكل شبه كامل.

وأسفر النزاع الذي بدأ مع خروج تظاهرات سلمية مطالبة بالاصلاحات في 15 اذار/مارس 2011 عن 310 الف قتيلا فيما دفع الملايين إلى النزوح.