مقتل 2 في قصف استهدف “سرايا الدفاع عن بنغازي” وسط ليبيا

ليبيا – الأناضول – استهدف قصف جوي صباح الخميس، مواقع تابعة لـ”سرايا الدفاع عن بنغازي”، في منطقة هون وسط ليبيا، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين، حسب مسؤول محلي .

وقال مسؤول بمجلس بلدي الجفرة (تابع لحكومة الوفاق في وسط البلاد) مفضلاً عدم ذكر اسمه إن “القصف أسفر في حصيلة أولية عن مقتل اثنين من السرايا وإصابة 6 آخرين.”

وفي وقت سابق قال المسؤول نفسه إن غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لـ”سرايا الدفاع عن بنغازي”، بالقرب من قاعدة الجفرة الجوية بمنطقة هون.

وأضاف أن “الجهة التي تقف وراء هذا القصف مجهولة”.

وأوضح المسؤول أن “سرايا الدفاع عن بنغازي” التي جرى استهدافها ليست تابعة لمجلس بلدي الجفرة وإنما مجموعات خارجة عن سيطرتنا.

وحتى الساعة 11.30 تغ، لم تعلن أية جهة تبنيها لهذا القصف الجوي.

غير أن “سرايا الدفاع عن بنغازي” المتواجدة في الجفرة، تعرضت في وقت سابق لقصف من قبل القوات المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق شرقي البلاد.

وأُعلن عن تشكيل هذه السرايا يوم 2 يونيو / حزيران الماضي من قبل مجموعة من الثوار الإسلاميون وذلك في بيان مصور لهم نقلة قناة النبأ (خاصة ومقرها طرابلس ذات توجه إسلامي ) أوضحوا فيه أن مرجعيتهم للمفتي الصادق الغرياني (يتبع المؤتمر الوطني وعزله مجلس النواب قبل عامين) كما أعلنوا أن هدفهم نصرة مجلس الشورى ببنغازي ضد قوات خليفة حفتر.

وتخضع قاعدة الجفرة لسيطرة حكومة الوفاق وتُعد ثاني أهم قاعدة جويَّة في البلاد.

ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية عام 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلاً عن أزمة سياسية.

وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما “الوفاق الوطني” المدعومة من المجتمع الدولي، و”الإنقاذ”، إضافة إلى “المؤقتة” بمدينة البيضاء، والتي انبثقت عن مجلس نواب طبرق.