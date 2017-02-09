مسؤول إيراني: ليست لدينا مشكلة مع السعودية ومستعدون لإجراء لقاءات مع مسؤوليها

إسطنبول – الأناضول – قال مسؤول إيراني، إن بلاده ليست لها مشكلة مع الممكلة العربية السعودية، وإنهم مستعدون لإجراء لقاءات مع الجانب السعودي.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، عن رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي ، قوله ” إن إيران ليست لها أية مشكلة مع السعودية،ونحن مستعدون لإجراء لقاءات مع هذا البلد”.

وتشهد العلاقات بين السعودية وإيران، أزمة حادة، عقب إعلان الرياض في يناير/كانون ثان 2016، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الأخيرة، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، شمالي إيران، من قبل متظاهرين كانوا يحتجون على إعدام الرياض “نمر باقر النمر” رجل الدين السعودي (شيعي)، مع 46 مداناً بالانتماء لـ” تنظيمات إرهابية”.

وحول تهديدات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الموجهة لإيران، أشار بروجردي إلى أن هناك احتمالية ضعيفة بخصوص وقوع أشتباك عسكري بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح “إن الأمريكيين يدركون حجم القدرات العسكرية لإيران، لذلك، فإن احتمال نشوب نزاع بين البلدين ضعيف”.

وأشار بروجردي إلى أن إيران ستتصدى لكافة التهديدات، وأن ذلك لا يعني أن بلاده تسعى للحرب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، الأحد الماضي ، خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، إن إيران هي “الدولة الإرهابية الأولى” في العالم.