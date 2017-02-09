مقتل 3 جنود بتفجيرين في الأنبار العراقية

الأنبار - الاناضول - قتل 3 جنود وأصيب 8 آخرين بتفجيرين، الخميس، في محافظة الأنبار (غرب)، بحسب مصدر عسكري عراقي.

و قال العقيد وليد الدليمي، إن “انتحارياً يقود عجلة “مركبة” مفخخة فجر نفسه على سيطرة “نقطة” للجيش واقعة على طريق فلوجة-عامرية الصمود، جنوب مدينة الفلوجة”.

وأضاف الدليمي، أن “حصيلة الانفجار أدت الى مقتل اثنين من الجنود واصابة اثنين آخرين بجروح”. لافتاً الى أن “قوة عسكرية توجهت الى مكان الحادث ونقلت الجثث الى الطب العدلي والجرحى الى مستشفى لتلقي العلاج”.

وعن حادث آخر، قال الدليمي إن جندياً قتل وأصيب ستة آخرون بانفجار استهدفهم على طريق بيجي-حديثة شمال الأنبار.

وأضاف أن “عبوة ناسفة انفجرت اليوم، بسيارة مدنية نوع (GMC)، تقل جنوداً مجازين خلال عودتهم من مقر عسكري على طريق بيجي-حديثة شمال مدينة حديثة 160كم غرب الرمادي، شمال محافظة الأنبار”.

وأوضح أن “الانفجار أسفر عن مقتل جندي واصابة ستة آخرين بجروح بالإضافة الى إصابة مدني وهو سائق السيارة”.

وبين الدليمي، أن “طريق بيجي-حديثة، محرر من داعش ومطهر من الألغام والعبوات الناسفة، لكنه من المرجح تسلل بعض عناصر التنظيم الى الطريق كونه صحراوي وضعوا عبوة ناسفة عليه ليلة أمس، التي استهدفت الجنود المجازين”.

يذكر أن ضابطاً برتبة رائد وجندي قتلا الأربعاء، وأصيب اثنين من الجنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة عسكرية على الطريق الدولي السريع في منطقة الكيلو 160 غرب الرمادي.