مقتل 11 مسلحاً من “الدولة” في غارة جوية للناتو شرقي أفغانستان

كابل – الأناضول – أعلن مسؤول أفغاني، الخميس، مقتل 11 مسلحاً من تنظيم الدولة الاسلامية في غارة جوية نفذتها طائرة بدون طيار لحلف الشمال الأطلسي (ناتو)، في ولاية ننغارهار شرقي أفغانستان.

وقال محمد حسين مشركيوال، المتحدث باسم رئيس شرطة الولاية، إن من بين القتلى قياديين اثنين في التنظيم، هما محمد عمر صديق، وعمر فاروق، مضيفاً أن الهجوم أسفر أيضاً عن جرح 6 آخرين.

وأكد بيل سالفين، المتحدث العسكري في البحرية الأمريكية، أن قوات بلاده نفذت ضربات جوية في ولاية ننغارهار، ضمن إطار مكافحة الإرهاب، دون أي يدلي بتفاصيل أكثر.

ونفذ التنظيم، عقب ظهوره في أفغانستان، هجمات متكرره استهدفت قوات الأمن والجيش.