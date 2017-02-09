العراق: القبض على خلية لتنظيم الدولة غربي بغداد

بغداد - د ب أ – أعلن مصدر أمني عراقي في عمليات بغداد الخميس، انه تم إلقاء القبض على خلية تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” ضمن ما يسمى بولاية بغداد .

وقال المصدر إن” شعبة استخبارات اللواء الخامس شرطة اتحادية تابعت أحد عناصر داعش قادماً من شمال العراق ورصدت تحركاته واتصالاته حتى اجتمع بخلية إرهابية في احدى القرى التابعة لقضاء أبي غريب غربي بغداد”.

وأضاف أنه” بالتعاون مع وكالة الاستخبارات الاتحادية في وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد تم اقتحام الوكر والقبض على أفراد الخلية وهم عراقيي الجنسية، وضبط عدد من العبوات الناسفة وحزامين ناسفين مع مواد متفجرة وأخرى تدخل في تصنيع العبوات والمتفجرات فضلاً عن أسلحة خفيفة”.

وتابع المصدر أنه يتم حالياً التحقيق مع المقبوض عليهم ومعرفة الاعضاء الآخرين في الخلية ، مشيراً إلى أن الخلية كانت تنوي إحداث تفجيرات في الأسواق التجارية والمناطق المزدحمة والدوائر الحكومية بالعبوات الناسفة والأحزمة الناسفة بالإضافة الى استهداف القوات الأمنية في بغداد لإثارة الرعب والهلع وتشتيت الانتباه وإبراز انتصارات وهمية لما يسمى بتنظيم الدولة الارهابي في بغداد.