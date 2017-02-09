تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى اطلاق صواريخ على ايلات

القاهرة - أ ف ب – تبنت “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية الخميس، اطلاق صواريخ على منتجع ايلات البحري في جنوب اسرائيل.

وقالت في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ان “مفرزة عسكرية قامت يوم امس باطلاق عدة صواريخ” على ايلات.

وليل الاربعاء الخميس، اعلن الجيش الاسرائيلي ان صواريخ عدة اطلقت من شبه الجزيرة المصرية على المنتجع في جنوب اسرائيل من دون ان تسفر عن سقوط جرحى.

وقالت متحدثة باسم الجيش ان “بعضاً من هذه الصواريخ تم تدميره في الجو بواسطة بطاريات القبة الحديدية”، في اشارة الى المنظومة الدفاعية الصاروخية.

من جهته قال مسؤول في بلدية ايلات للاذاعة العامة ان “القبة الحديدية” اعترضت ثلاثة صواريخ في الجو، في حين انفجر صاروخ رابع خارج المدينة.

وتشهد سيناء معارك دامية بين قوات الشرطة والجيش من جهة وعناصر تنظيم ولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية الجهادي، من جهة اخرى.

وفي 18 آب/اغسطس 2011، قامت مجموعة مسلحة قادمة من سيناء بقتل ثمانية اسرائيليين في ثلاث هجمات شمال ايلات. وعلى الاثر طاردت القوات الاسرائيلية المهاجمين وقتلت سبعة منهم، كما قتل خمسة من قوات الامن المصرية في تبادل لاطلاق النار على الحدود.

وفي 9 اب/اغسطس 2013 قتل أربعة مسلحين كانوا يستعدون لاطلاق صاروخ على اسرائيل في ضربة جوية نفذها الجيش المصري، على ما أعلنت قوات الأمن المصرية.

وفي تموز/يوليو 2015 سقطت في جنوب اسرائيل صواريخ اطلقت من شبه الجزيرة المصرية ولكنها لم تسفر عن اصابات، في هجوم تبناه يومها تنظيم ولاية سيناء.