عباس يطلع رئيس وزراء بلجيكا على تطورات القضية الفلسطينية

رام الله - الأناضول – أطلع الرئيس محمود عباس، الخميس، رئيس وزراء بلجيكا شارل ميتشيل، على آخر تطورات القضية الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن عباس وميتشيل، عقداً في بروكسل، جلسة مباحثات ثنائية.

وأشارت إلى أن عباس أطلع ميتشيل على “آخر التطورات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، التي كان آخرها مصادقة الكنيست على قانون يشرعن الاستيطان (الإثنين الماضي)، ويجيز الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وتباحث الطرفان حول مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة للقدس، باعتباره خرقا للقانون الدولي.

ووصل عباس أمس العاصمة بروكسل، على رأس وفع فلسطيني قادماً من باريس، وعلى جدول أعماله لقاء وزير الخارجية البلجيكي، في زيارة لم يعلن عن مدتها.

يُشار إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، استدعت، اليوم، السفير البلجيكي لدى تل أبيب أوليفير بيله، “من أجل التوبيخ”، وذلك على خلفية اجتماع رئيس وزراء بلاده مع ممثلي منظمات إسرائيلية رافضة للاحتلال في الأراضي الفلسطينية.