بوريس جونسون يتخلى عن الجنسية الامريكية بسبب مطالبة ضريبية “كبيرة”

لندن- د ب أ – أعلنت وثيقة خاصة بوزارة الخزانة الامريكية نشرت الخميس، أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، قد تنازل عن جنسيته الامريكية ، بعد عامين من تسويته لمطالبة ضريبية “كبيرة”، كان قد رفض دفعها في وقت سابق.

وتضمنت قائمة الخزانة ربع السنوية، الخاصة بأشخاص تخلوا عن الجنسية الأمريكية خلال الفترة بين الاول من تشرين أول/أكتوبر و31 كانون أول/ديسمبر الماضيين، اسم الكسندر بوريس جونسون.

ويشار إلى أن اسم جونسون بالكامل هو ألكسندر بوريس دي فيفيل جونسون.

وكان جونسون قال لمحطة إذاعية أمريكية في تشرين ثان/نوفمبر من عام 2014 أثناء زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة، إن السلطات الأمريكية قدمت له مطالبة ضريبية “كبيرة” لدفع ضريبة على بيع منزله في لندن.