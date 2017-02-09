مقتل 8 بهجوم صاروخي على سوق شعبي غرب الموصل

نينوى - الأناضول - قتل 8 وأصيب 16 من المدنيين العزل في الجانب الغربي لمدينة الموصل، الخميس، بهجوم صاروخي من الجانب الشرقي للمدينة، بحسب شاهد عيان ومصدر طبي.

وقال محمد جمال من سكان منطقة باب الطوب، ان “عدداً من قنابل الهاون أطلقت من الجانب الشرقي للموصل الذي تسيطر عليه القوات العراقية، سقطت صباح الخميس على منطقة باب الطوب (وهي سوق شعبية مكتظة بالسكان وسط الموصل)”.

وقال جمال الذي كان بالقرب من مكان سقوط القنابل، أن القصف خلف عدداً من القتلى والجرحى (لم يحددها) بالإضافة الى تدمير عدد من المحال وممتلكات المواطنين.

من جانبه قال طبيب في المشفى الجمهوري العام في الجانب الغربي من الموصل، الذي طلب ذكر الحرفين الأولين من إسمه (ع.م)، خوفاً على حياته من تنظيم الدولة، أن “القصف الذي وقع اليوم في منطقة باب الطوب، تسبب بمقتل 8 مدنيين وإصابة 16 آخرين بجراح مختلفة”، موضحاً ان “بعض الجرحى حالتهم حرجة للغاية”.

وأضاف، ان “المشفى يفتقر لأغلب المستلزمات الضرورية كمواد التخدير والتعقيم ومواد العمليات، كذلك يعاني مصرف الدم من نقص حاد في أغلب فصائل الدم”، مرجحاً “ارتفاع حصيلة القتلى في الساعات القادمة لضعف الامكانيات الطبية”.

وتتهيأ القوات العراقية لشّن عملية عسكرية لاستعادة الجانب الغربي للمدينة الذي يعّد المعقل الرئيس لمسلحي التنظيم.