استقبال خاص لنتنياهو عند زيارته القادمة لواشنطن

القدس - الأناضول – يحظى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستقبال خاص عند زيارته العاصمة واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء المقبل.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) الخميس، إن نتنياهو “تلقى وحاشيته دعوة رسمية من البيت الأبيض للنزول في بلير هاوس بيت الضيافة الرسمي”.

ونقلت عن مصادر سياسية إسرائيلية، لم تسمها، قولها إن “هذه بادرة حسن نية أمريكية تهدف إلى خلق أجواء حسنة تمهيداً للزيارة التي سيقوم بها نتنياهو للولايات المتحدة الأسبوع المقبل”.

ويقع “بلير هاوس″ قبالة البيت الأبيض، وقد بُني في العام 1824، وهو منزل ضيافة رسمي ينزل فيه الرؤساء الأجانب في حال تلقيهم دعوة من الرئيس الأمريكي.

أما الذين لا يتلقون دعوات رسمية فإنهم يقيمون في الفنادق.

ويتضح من سجل “بلير هاوس″ أن هذه ليست المرة الأولى التي يقيم فيها نتنياهو في مقر الضيافة الرسمي هذا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي التقى ترامب خلال الحملة الانتخابية للأخير في نيويورك، وتحادث معه هاتفياً بعد الفوز بالانتخابات ومن ثم بعد مراسم تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.

وفي الأيام الأخيرة، صرح نتنياهو بأن الموضوع الأول على جدول أعماله مع ترامب سيكون إيران، لكنه سيبحث معه أيضاً الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بما فيه الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.