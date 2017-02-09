مقتل 5 من “الدولة” وشرطي عراقي في هجومين شمال وشرق تكريت

تكريت – د ب أ – أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين الخميس، أن حصيلة هجومين شنهما تنظيم الدولة الاسلامية شمال وشرق تكريت الليلة الماضية كانت مقتل خمسة من عناصر الدولة ورجل شرطة عراقي وإصابة تسعة آخرين بجروح.

وقال المصدر إن” خمسة من عناصر داعش وشرطي عراقي قتلوا في هجومين متزامنين شنهما التنظيم شمال وشرق تكريت ، فيما أصيب تسعة آخرون بجروح من مختلف القطعات العراقية.”

وأوضح أن عناصر التنظيم انسحبوا فجر اليوم بعد وصول تعزيزات وتدخل طيران الجيش العراقي الذي أدى إلى إحراق عجلة وتدمير رشاش احادي.

كان المصدر ذكر الليلة الماضية أن “تنظيم داعش شن هجومين متزامنين قبل منتصف الليلة من محورين جنوبي وشمالي واستهدف حقل عجيل النفطي، فيما استهدف الهجوم الثاني قضاء الشرقاط”.