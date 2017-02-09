بلجيكا: قمة حلف الأطلسي مع ترامب في 25 مايو

بروكسل – رويترز – قالت الحكومة البلجيكية الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع القادة الآخرين لحلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم 25 مايو أيار على الرغم من أن الحلف قال إن الموعد لم يتحدد بعد.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل في تغريدة على تويتر في وقت متأخر الأربعاء “يسعدنا للغاية أن نستقبل زملاءنا في قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة في بروكسل يوم 25 مايو وأن تفتتح المقر الجديد.”

وعادة ما يحضر رؤساء الولايات المتحدة قمم حلف شمال الأطلسي. وقال دبلوماسيون إن وصف ترامب للحلف بأنه “عفا عليه الزمن” خلال حملته الانتخابية جعل القمة مهمة لتعزيز العلاقات عبر الأطلسي.

وقال الحلف وبعثة الولايات المتحدة للحلف إنهما لا يمكنهما تأكيد التاريخ. وقال مسؤول بالحلف “لا تزال المشاورات جارية بشأن الموعد المحدد بين الحلفاء.” واتفق ترامب والأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج على عقد قمة في أواخر مايو أيار.

وقالت مصادر بلجيكية إن الحكومة التي ترتب الوضع الأمني في العاصمة من أجل القمة تلقت تأكيداً على تحديد الموعد.

ومن المقرر أن تعقد القمة في بروكسل بالمقر الجديد للحلف الذي يشيد منذ 2010 ليحل محل المقر الحالي الذي بني في 1967.