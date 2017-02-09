البرتغال “تأسف” لإقرار قانون شرعنة المستوطنات

رام الله - الأناضول – أعربت البرتغال الخميس، عن أسفها لإقرار إسرائيل قانون “التسوية” الذي يُضفي شرعية على المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية. داعية تل أبيب إلى “إعادة النظر في هذا القرار.”

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن نظيرتها البرتغالية عبرت عن أسفها من مصادقة الكنيست الإسرائيلي على هذا القانون، الإثنين الماضي.

وأوضحت الخارجية أن نظيرتها البرتغالية أصدرت بيانا، دعت فيه إسرائيل إلى “إعادة النظر في هذا القانون الذي يشكك بالتزامها بحل الدولتين، ويزيد من خطر تصعيد العنف من جديد”.

وحذرت البرتغال من أن تطبيق هذا القانون “سيؤدي إلى إنشاء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي”.