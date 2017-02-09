وزير الدفاع الإيراني ينفي “المزاعم الأمريكية” حول اختبار صاروخي جديد

طهران – د ب أ – نفى وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد حسين دهقان، صحة تقارير أمريكية ذكرت أن إيران أجرت اختباراً صاروخياً جديداً.

ونقلت وكالة “فارس″ الإيرانية عنه القول :”هذه مزاعم مزيفة فنحن لم نجر مثل هذا الاختبار … وحتى لو أجرينا مثل هذا الاختبار، فلا علاقة لهم به”.

ورأى أن نشر “هذه المزاعم المزيفة هدفه التخويف من إيران..”.

وقال إن “الشعب الإيراني سيرد بشكل حاسم على حربهم النفسية والدعائية وتهديداتهم خلال مسيرات انتصار الثورة الجمعة”.

وكانت شبكة “فوكس نيوز″ الإخبارية الأمريكية نقلت عن مسؤول أمريكي أن إيران أجرت أمس تجربة جديدة على صاروخ باليستي من نفس المنصة التي استخدمتها في إجراء تجربة على صاروخ باليستي الشهر الماضي.

وكان دهقان أكد التجربة السابقة، وشدد على أن الجمهورية الإسلامية لن تسمح لأي جهة بالتدخل في شؤونها الدفاعية. وقال إن “الاختبارات الصاروخية الإيرانية لا تخالف الاتفاق النووي والقرار الدولي رقم 2231 “.