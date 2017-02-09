وزيرة إسرائيلية تعقيبا على قانون شرعنة الاستيطان: انتهى عهد حل الدولتين‎

القدس المحتلة- الأناضول- اعتبرت وزيرة الشباب والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف، أن عهد حل الدولتين، قد انتهى بعد إقرار الكنيست قانون تشريع البؤر الاستيطانية.

وقالت الوزيرة للإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، الخميس، إن “عهد حل الدولتين قد انتهى”.

وأضافت القيادية في حزب “الليكود” الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “سنفرض القانون على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في حال رفضته المحكمة العليا”.

ولفتت إلى أنه تم إقرار القانون “ليس بفضل حزب البيت اليهودي وإنما لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يرغب في ذلك”.

وكان حزب “البيت اليهودي” اليميني برئاسة وزير التعليم نفتالي بنيت، قال إن الفضل يعود له في إقرار القانون الذي يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية و53 بؤرة إستيطانية ومصادرة 8 الاف دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية.

ويقول الفلسطينيون إن تطبيق هذا القانون يعني إنهاء حل الدولتين.

وقد وجهت العديد من الدول العربية والغربية انتقادات وإدانات لإسرائيل بعد إقرار القانون.

وتقدم فلسطينيون بالتماس إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) من أجل الغاء القانون الجديد.

وأوعزت المحكمة، الأربعاء، إلى الحكومة بتقديم موقفها من هذا الطلب في غضون شهر.

وصادق الكنيست بشكل نهائي، مساء الإثنين الماضي، على قانون “التسوية”، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

ويمنع القانون، المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أية قرارات بشأن تفكيك هذه المستوطنات العشوائية، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.