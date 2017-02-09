لأول مرة اشتباكات بين قوات درع الفرات وقوات النظام السوري غرب مدينة الباب

حلب- د ب أ- اشتبكت فصائل الجيش السوري الحر لأول مرة مع قوات النظام والمسلحين المولين له الخميس غرب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر لوكالة الانباء الالمانية إن “قوات النظام والمليشيات الموالية له تتقدم باتجاه مدينة الباب بعد سيطرتها على بلدتي دير قاق والشماوية ومزارع الشماوية غرب مدينة الباب”.

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الاشتباكات بدأت بعد ظهر اليوم الخميس حين تقدمت قوات النظام باتجاه بلدة أبو الزندين غرب مدينة الباب وهذه هي المرة الاولى التي تجري اشتباكات مباشرة بين قوات درع الفرات وقوات النظام والميليشيات الموالية له التي بدأت بقصف مدفعي على مواقع الثوار.

وكانت قوات درع الفرات حققت يوم امس تقدماً مهماً حيث سيطرت على جبل الشيخ عقيل، والمستشفى الوطني، والدوار الغربي ومنطقة السكن الشبابي غرب الباب.

واضاف المصدر العسكري أن فصائل الجيش الحر تستعد لشن هجوم واسع على مواقع تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الباب، بدعم جوي ومدفعي من الجيش التركي والتحالف الدولي، الا ان الاشتباكات اليوم مع قوات النظام قد تغير من المعطيات واتجاه المعركة.