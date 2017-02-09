جيهان نصر: تلقيت تهديدًا بالقتل

القاهرة ـ عادت الفنانة المصرية جيهان نصر، للظهور مؤخرًا بعد اعتزالها الفن وارتدائها للحجاب، وذلك بعد زواجها من الملياردير سعود الشربتلي.

جيهان نصر، قبل ارتباطها بزواجها كانت قد تلقت تهديدًا من قبل شخص مجهول عشقها لدرجة الجنون وصل لدرجة تهديدها بالقتل، وتعود تفاصيل الموقف بعد تلقيها اتصالًا هاتفيًا من احد المعجبين، ليعبر لها عن حبه وطلب منها الزواج.

المعجب الولهان، لم يكتف بالمكالمات الهاتفية ولكنه قام بإرسال باقات ورد إلى منزلها، وعندما لم يجد منها أي رد فعل، قرر أن يترك لها رسالة في المسرح الذي كانت تعمل فيه، وأخبرها خلال هذه الرسالة أنه يريد الزواج منها وإلا سيقتلها، وشعرت جيهان، في ذلك الوقت بالخوف الشديد، وأبلغت رجال الأمن؛ ليقبضوا عليه في الكواليس.

وكانت المفاجأة عند إلقاء القبض على هذا العاشق الولهان، وجدوا أنه مجرد طالب في الثانوية العامة، يبلغ من العمر 16 عامًا، وشعرت وقتها الفنانة، جيهان نصر، بالذنب؛ لضياع مستقبل هذا الشاب إذا لم تتنازل عن بلاغها، وبالفعل تنازلت عنه وحاولت أن تكون صديقة له، ولكنه رفض لحبه الشديد لها، وأنه لا يراها كصديقة على الإطلاق.