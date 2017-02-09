القبض على ممثلة مصرية مغمورة تمارس الدعارة مقابل ألف جنيه في الساعة

القاهرة ـ تمكنت مباحث الآداب المصرية، من القبض علي أكبر شبكة للدعارة بمساكن بيتشو أمريكان بمنطقة البساتين بالقاهرة، وتم ضبط ممثلة مغمورة ظهرت في بعض أعمال الفيديو كليب أثناء ممارستها الدعارة مع راغب متعة.

تعود احداث الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث الآداب، تفيد بقيام ربة منزل تدعى نادية، وسبق اتهامها في قضية آداب بإدارة شقة بمساكن بيتشو أمريكان للأعمال المنافية للآداب واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبي المتعة مقابل ألف جنيه في الساعة الواحدة.

وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث الآداب من مداهمة الشقة المشبوهة وضبط المتهمة وكل من “إيمان.م” مسجلة آداب، “ياسيمن.س″ ممثلة فيديو كليب أغانى شعبية، أثناء ممارستها الرذيلة مع “إبراهيم.ص” مدير شركة وتم تحريز مبلغ مالى 1600 جنيه، 5 هواتف محمولة، زجاجة ويسكى، 2 واق ذكرى، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارسة الدعارة مقابل أجر مادى.