سعودي يطلق زوجته بسبب انشغالها في تصوير الطعام وارساله لصديقاتها

الرياض ـ شهدت محافظة الخبر في السعودية، وقوع حادثة طلاق بين زوجين، في المنطقة الشرقية بالمحافظة، بسبب انشغال الزوجة بتصوير الوجبات.

وكشف الزوج عن ملابسات انفصاله عن زوجته، قائلًا: “عزمت زوجتي على وجبة عشاء في أحد المطاعم الفخمة في المحافظة، وعندما دخلنا المطعم، وجدناه زحمة، فانتظرنا لأكثر من 40 دقيقة حتَّى تم تجهيز مكان مغلق للعوائل”.

وأضاف “بعد إحضار الطعام بدأت زوجتي بتصوير أصناف الوجبات، وتحرك الوجبات والصحون يمينًا وشمالًا”، وفقًا لصحيفة “المدينة”.

وأكد الزوج “كلّما حاولت أن أتناول وجبتي تبلغني بأنها لم تنته من التصوير، وأنها سوف ترسل صور الوجبات لصديقاتها”.

وتابع “اشتدت سخونة النقاش بيننا، وأوقفت التصوير، فغضبت ودخلنا في نقاش حاد، حتى ارتفع صوتها، فطلّقتها وغادرت المطعم”.