سفير فلسطين بالقاهرة يطالب حماس بتبنى”اجندة وطنية” وليس″أجندة الأخوان المسلمين”

القاهرة ـ د ب أ ـ طالب جمال الشوبكى سفير فلسطين بالقاهرة حركة “حماس″ بتبنى أجندة وطنية، وليست أجندة الاخوان المسلمين، مشيرا إلى أن الإخوان لهم أجندتهم الخاصة فى المنطقة.

واضاف الشوبكى- فى لقاء صحفي مع عدد من الصحفيين المتخصصين في الشؤون العربية اليوم الخميس بمقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة- أنه إذا كانت الأجندة الخاصة بحركة حماس أجندة فلسطينية “نحن معهم” مؤكدا أن إصرار حماس على الاستيلاء على المعابر من أهم المشاكل بين الطرفين.

وأعلن أن حل المشكلة بين الطرفين يكون من خلال الاتفاق على برنامج سياسى نضالى وطنى واحد على أرضية وطنية وليست حزبية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مضيفا أن السلطة الفلسطينية على استعداد لإجراء انتخابات شفافة لاختيار الرئيس والبرلمان وهو ما ترفضه حماس.

قال الشوبكى ، إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يدمر عملية السلام، مشيرا الى انه سيتم طرح هذا الموضوع على القمة العربية في العاصمة الاردنية عمان، بناء على طلب السلطة الفلسطينية .

وأوضح الشوبكى انه سيتم ايضا طرح موضوع الاستيطان وقانون التسوية الذى يعبر عن الفصل العنصرى الإسرائيلي بضم مزيد من الأراضى الفلسطينية بعد تصويت الكنيست عليه .

ووصف الشوبكي رسائل الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب حتى الآن تجاه القضية الفلسطينية بـ “السلبية”.

ونفى الشوبكى وجود توتر فى العلاقات مع مصر فيما يتعلق بما حدث فى مجلس الأمن مؤخرا بشأن القرار الخاص بالاستيطان ورفض مصر طرح القرار للتصويت ، مشيرا الى ان مصر صوتت لصالحه عند طرحه للتصويت.

وأكد الشوبكى على عمق العلاقات إستراتيجية بين البلدين، مشددا على تمسك السلطة الفلسطينية بدور مصر في المصالحة مع حماس.

وقال إن العلاقة بين الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي ونظيره الفلسطينى محمود عباس علاقة جيدة، والدليل على ذلك عدم قيام الجانب الفلسطينى باتخاذ أى خطوة دون العودة إلى الرئيس المصرى، مشيراً إلى أن مصر من حقها ان يكون هناك هامش من الاختلاف معنا، ونحن نقبل ذلك.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس أبومازن إلى تركيا وقطر مؤخرا هدفت إلى تواصل الرئيس مع قيادات الإخوان للسماح للفلسطينيين في غزة بالذهاب إلى رام الله للمشاركة فى مؤتمر فتح العام.

وحول تحرك السلطة الفلسطينية فى الجنائية الدولية، قال الشوبكى إن فلسطين قدمت 3 ملفات إلى محكمة العدل الدولية، تتعلق بالعدوان على غزة عام 2014، والاستيطان، والأسرى، وبدأت المحكمة إرسال بعثات للاطلاع على هذه الملفات، وفى حال عدم البت فى هذه الأمور، سيتم اللجوء إلى المحكمة الجنائية.