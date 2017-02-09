“ولاية سيناء” يتبنى إطلاق صواريخ على إيلات جنوبي إسرائيل

القاهرة ـ الأناضول ـ أعلن تنظيم “ولاية سيناء” المبايع لـ”داعش” الإرهابي، اليوم الخميس، مسؤوليته عن استهداف مدينة إيلات جنوبي إسرائيل بصواريخ مساء الأربعاء.

جاء ذلك في بيان للتنظيم الذي ينشط في منطقة سيناء (شمال شرقي مصر)، تداولته حسابات مناصرة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال البيان إن “مفرزة عسكرية (تابعة للتنظيم) أطلقت عدة صواريخ أمس من نوع جراد تجاه تجمعات اليهود الغاصبين في مدينة أم الرشراش (المسماة عبريا إيلات)”، دون الإشارة لسقوط ضحايا.

وأضاف البيان أن “القادم أدهى وأمر فتربصوا إنا معكم متربصون”.

ومساء أمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراضه 3 صواريخ أطلقت من الأراضي المصرية تجاه مدينة إيلات، فيما سقط صاروخ رابع في منطقة مفتوحة (لم يحدد موقعها).

وحتى الساعة 16:00 تغ، لم يصدر عن الجانب المصري أي تعقيب على الرواية الإسرائيلية الرسمية أو بيان ولاية سيناء.

وتنشط في محافظة شمال سيناء عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس″، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثاني 2014، مبايعة “داعش”، وغير اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”، وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية ضده منذ نهاية 2013.

وفي 7 يناير/ كانون ثان الماضي، أعلن أفيخاى أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن “تدريبات للوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب في مدينة إيلات السياحية على الحدود مع سيناء؛ وذلك لصد أي محاولة لارتكاب هجمات إرهابية”.