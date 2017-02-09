ثلاثة أحزاب مقربة من الحوثيين تطالب بتغيير المبعوث الأممي لليمن

صنعاء ـ د ب أ ـ طالبت ثلاثة أحزاب مقربة من جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الخميس، بتغيير المبعوث الأممي في اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، متهمة إياه بعدم الحياد والانحياز للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

جاء ذلك في رسالة لكل من أحزاب الحق واتحاد القوى الشعبية والبعث العربي الاشتراكي القومي، موجهة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

وجاء في الرسالة الموجهة الى جوتيريش،والتي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها ” نهنئكم بنيل الثقة أمينا عاما للأمم المتحدة ونحيي جهودكم لإنجاح المفاوضات السياسية في اليمن، كونها لم تحظ بالاهتمام اللازم من قبل القيادة السابقة للأمم المتحدة؛ نظرا لضعف أداء المبعوث الأممي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، الذى نأسف للفشل الذى وصلت إليه جهوده التي يتحمل مسئوليتها في المقام الأول هو وفريق عمله منذ عام”.

وأضافت الرسالة” لقد كان أداء ولد الشيخ مع الأسف الشديد غير محايد بل منحاز لصالح العدوان (التحالف العربي الذي تقوده السعودي) على اليمن ، وصامتا إزاء (ما وصفتها الرسالة بـ) جرائم العدوان المختلفة وإزاء إفشال المفاوضات المتكررة” .

واتهمت الأحزاب الثلاثة ولد الشيخ، بتحويل كل الجهود الساعية لوقف إطلاق النار في اليمن إلى هدن مؤقتة فاشلة سهلت لما وصفته “العدوان” بحشد قواته في مختلف الجبهات وتوسيع نطاق عدوانه، مع تراجع المبعوث الأممي عن عدد من الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بعدد من اللقاءات التفاوضية ومنها مخرجات دولة الكويت.

ووجهت الأحزاب في الرسالة اتهاما لولد الشيخ بمساهمته في تدهور الوضع الاقتصادي من خلال صمته تجاه قرار نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، جنوبي البلاد نهاية أيلول/سبتمبر أيلول الماضي.

وطالبت الرسالة جوتيريش بتغيير المبعوث الأممي في اليمن، بشخصية أممية حياديه ذات قدرة وكفاءة على العمل بالجانب السياسي والأمني معا، ووقف العدوان على اليمن ورفع الحصار الجوي والبري والبحري، وإعادة الاعتبار للمفاوضات السياسية من خلال رعاية حوار وطني شامل بين مختلف القوى والمكونات السياسية المحلية.

كما طالبت الرسالة الأمم المتحدة برعاية حوار يمني سعودي بإشراف أممي لمناقشة قضايا الحدود والمصالح المشتركة القائمة على احترام السيادة المتبادل بين البلدين.